İtalya'dan geliyor... Beşiktaş'tan orta sahaya 15 milyon euroluk takviye!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Danimarkalı orta saha Morten Frendrup'u gündemine aldığı öne sürüldü.

NDİDİ GİDİYOR, FRENDRUP GELİYOR

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi için gelen teklifler değerlendirilirken, transferin gerçekleşmesi halinde boşluğun Morten Frendrup ile doldurulabileceği ifade ediliyor. Danimarkalı ön liberonun güncel piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

GENOA'NIN BONSERVİS BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre; Genoa cephesinin 25 yaşındaki futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi var. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Frendrup'a, İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun da olumlu yaklaştığı aktarılıyor.

MORTEN FRENDRUP'UN İTALYA KARNESİ

Danimarkalı futbolcunun geride bıraktığımız sezondaki istatistikleri ise dikkat çekiyor:

Geride kalan sezonda Serie A'da 36 maça çıktı.

Toplam 3.089 dakika sahada kaldı.

Takımına 1 golle katkı sağladı.