İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'den orta sahaya takviye
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, İtalya’dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer hamlesiyle dikkat çekti. Jose Mourinho’nun ısrarla istediği o isim için temaslar başladı.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına odaklanan Fenerbahçe, orta sahaya önemli bir takviye yapmak üzere.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, Napoli ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Andre-Franck Zambo Anguissa için harekete geçti.
Transfer haberini ilk duyuran Tuttomercato, Kamerunlu yıldızın Fenerbahçe’nin radarında olduğunu ve teknik direktör Jose Mourinho’nun bu oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediğini yazdı.
29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kulübüyle henüz yeni bir kontrat imzalamayan Zambo Anguissa’nın geleceği belirsizliğini korurken, bu durum Fenerbahçe’ye transfer için fırsat doğurdu.
MOURINHO'NUN ÖZEL İSTEĞİ
Haberde dikkat çeken en önemli detay ise Jose Mourinho’nun transferdeki belirleyici rolü oldu. Portekizli teknik adamın, Zambo Anguissa’yı çok beğendiği ve transfer edilmesi için yönetime net şekilde talepte bulunduğu aktarıldı.
Mourinho’nun oyun sistemine tam uyum sağlayabilecek bir profil olarak değerlendirilen yıldız oyuncu, sarı-lacivertli tribünleri de heyecanlandırmış durumda.Transfer haberinin duyulmasının ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medya platformlarında Zambo Anguissa'yı konuşmaya başladı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Zambo Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla 34 resmi maça çıkarken 6 gol ve 5 asistle takımına önemli katkı sağladı. Kamerunlu oyuncu orta sahadaki mücadele gücü, fiziksel yapısı ve pas kalitesiyle öne çıkıyor.