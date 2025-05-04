İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'den orta sahaya takviye

MOURINHO'NUN ÖZEL İSTEĞİ

Haberde dikkat çeken en önemli detay ise Jose Mourinho’nun transferdeki belirleyici rolü oldu. Portekizli teknik adamın, Zambo Anguissa’yı çok beğendiği ve transfer edilmesi için yönetime net şekilde talepte bulunduğu aktarıldı.