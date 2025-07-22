İtalyan basını duyurdu! Galatasaray transferde hayalleri zorluyor

Leroy Sane’yi alan, Osimhen için geri sayıma geçen Galatasaray, şimdi de dünya çapında bir yıldız kaleciyle anılıyor. İtalyan basını duyurdu: “Gala, Dream Team kuruyor!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İtalyan basını duyurdu! Galatasaray transferde hayalleri zorluyor
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Galatasaray, transferde vites yükseltti. Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan sarı-kırmızılılar, kaleci arayışını da sürdürüyor. Manchester City’nin yıldız kalecisi Ederson ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, Fanatik’e göre, şimdi de İngiliz kulübüyle bonservis için pazarlık masasında.

DONNARUMMA SÜRPRİZİ

İtalyan spor gazetecisi Marco Conterio’nun Tutto Mercato’da yer alan haberine göre Galatasaray, kaleci transferinde sürpriz bir hedefe yöneldi. Haberde, “Galatasaray büyük hayaller kuruyor. Victor Osimhen’le anlaşma sağlandı, şimdi ise dünya çapında bir numara istiyor ve hedefinde Gianluigi Donnarumma var” ifadeleri yer aldı.

Haberde Galatasaray’ın ekonomik gücüne de dikkat çekildi. “Gala, bir Dream Team kurmak istiyor. Son olarak Florya’daki arazi için bir anlaşma yaptı; 300 milyonluk bir anlaşma, bu da yarım milyar doların üzerinde gelir sağlayacak” denildi.

Galatasaray’ın PSG ile 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Gianluigi Donnarumma ile temasa geçtiği belirtilirken, yıldız kalecinin Osimhen tarzı yüksek bir maaşla ikna edilmeye çalışılacağı öne sürüldü. “Gianluigi Donnarumma ile temas kuruldu, Gala onu Osimhen tarzı büyük bir maaşla ikna etmeye çalışacak, ayrıca oyuncunun PSG ile 2026’da sözleşmesinin sona ermesini fırsat olarak değerlendiriyor. Zor, karmaşık bir anlaşma, ancak Galatasaray büyük hayaller kuruyor” ifadeleri dikkat çekti.

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