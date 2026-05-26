İtalyan basını duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için devrede

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leão için transfer yarışına girdiğini iddia etti.

Milan'da yeni sezon öncesi planlanan büyük kadro değişiminde yolların ayrılması beklenen isimlerin başında Portekizli futbolcu Rafael Leão geliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kulüp içinde birtakım sorunlar yaşayan oyuncunun yaz transfer döneminde yeni bir takıma gitme ihtimali oldukça yüksek.

Bu gelişme üzerine Süper Lig'in iki devi, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

CİMBOM'DAN AKIL ÇELEN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Transfer sürecinde Galatasaray'ın şu an için daha somut adımlar atarak yarışta öne geçtiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün, Leão'ya yıllık net 10 milyon euro maaş teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Mevcut kulübü Milan'da bonuslarla birlikte yaklaşık 5.5 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun bu yüksek teklife kayıtsız kalmasının zor olduğu değerlendiriliyor.

SEÇİM ÖNCESİ FENERBAHÇE DE DEVREDE

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında olduğu vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetimin, yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde ses getirecek büyük transfer hamleleri üzerinde çalıştığı ve Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

60 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan Rafael Leão'nun takımdan ayrılması durumunda Milan'ın 50 ila 60 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği öngörülüyor. Başarılı oyuncunun piyasa değeri, geçtiğimiz 2023 yılında 90 milyon euro seviyesine kadar yükselmişti.

MİLAN FORMASIYLA 291 MAÇA ÇIKTI

Futbol kariyerine Portekiz'de Sporting altyapısında başlayan Rafael Leão, 2018 yılında 20 milyon euro karşılığında LOSC Lille takımına transfer oldu. Fransa'da geçirdiği tek sezonun ardından 2019'da yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a imza attı.

İtalyan ekibinde geçirdiği süre boyunca toplam 291 resmi karşılaşmada görev alan Portekizli futbolcu, bu maçlarda 80 gol ve 65 asistlik bir performans sergiledi.

