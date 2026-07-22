İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan yıldız futbolcu için dudak uçuklatan teklif

Mauro Icardi'nin ayrılmasıyla yabancı kontenjanında yer açılan Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılmak isteyen Portekizli oyuncuya yıllık 10 milyon avronun üzerinde net maaşı kapsayan çift haneli bir teklif sundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan yıldız futbolcu için dudak uçuklatan teklif - Resim: 1

Corriere dello Sport gazetesinin okuyucularına duyurduğu gelişmeye göre, kariyerine yeni bir yön vermek isteyen oyuncuyu kadrosuna katmak için şu ana kadar en ciddi ve somut adım Galatasaray'dan geldi.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan yıldız futbolcu için dudak uçuklatan teklif - Resim: 2

Sarı-kırmızılı yönetimin haftalardır gizlilik içinde yürüttüğü transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması bekleniyor.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan yıldız futbolcu için dudak uçuklatan teklif - Resim: 3

Yedi yıldır Milan forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine öncelikli olarak Premier Lig veya La Liga'da devam etmeyi planlıyor.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan yıldız futbolcu için dudak uçuklatan teklif - Resim: 4

Ancak Leao için şu ana kadar Manchester United'ın gerçekleştirdiği ön temaslar haricinde masada başka somut bir teklif bulunmuyor.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan yıldız futbolcu için dudak uçuklatan teklif - Resim: 5

İtalyan kulübüyle olan mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Leao, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan yıldız futbolcu için dudak uçuklatan teklif - Resim: 6

Futbol yaşantısına Sporting altyapısında başlayan yıldız isim, 2018 yılında 20 milyon avro bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan yıldız futbolcu için dudak uçuklatan teklif - Resim: 7

Burada gösterdiği çıkışın ardından ikinci büyük sıçramasını gerçekleştiren Portekizli oyuncu, 2019 yılında 60 milyon avro karşılığında Milan'ın yolunu tutmuştu.

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Galatasaray transfer Mauro Icardi