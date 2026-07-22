İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'dan yıldız futbolcu için dudak uçuklatan teklif
Mauro Icardi'nin ayrılmasıyla yabancı kontenjanında yer açılan Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılmak isteyen Portekizli oyuncuya yıllık 10 milyon avronun üzerinde net maaşı kapsayan çift haneli bir teklif sundu.
Corriere dello Sport gazetesinin okuyucularına duyurduğu gelişmeye göre, kariyerine yeni bir yön vermek isteyen oyuncuyu kadrosuna katmak için şu ana kadar en ciddi ve somut adım Galatasaray'dan geldi.
Sarı-kırmızılı yönetimin haftalardır gizlilik içinde yürüttüğü transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması bekleniyor.
Yedi yıldır Milan forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine öncelikli olarak Premier Lig veya La Liga'da devam etmeyi planlıyor.
Ancak Leao için şu ana kadar Manchester United'ın gerçekleştirdiği ön temaslar haricinde masada başka somut bir teklif bulunmuyor.
İtalyan kulübüyle olan mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Leao, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Futbol yaşantısına Sporting altyapısında başlayan yıldız isim, 2018 yılında 20 milyon avro bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.
Burada gösterdiği çıkışın ardından ikinci büyük sıçramasını gerçekleştiren Portekizli oyuncu, 2019 yılında 60 milyon avro karşılığında Milan'ın yolunu tutmuştu.