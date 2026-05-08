İtalyan basını duyurdu! Vinicius ayrılırsa rota Kenan Yıldız
Real Madrid'de Vinicius Junior ile yaşanan sözleşme krizi, Manchester City'nin Brezilyalı yıldız için harekete geçmesine zemin hazırladı. İspanyol kulübü, olası bir ayrılık durumunda Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı bir numaralı alternatif olarak belirledi.
İngiliz basınından TeamTalk'un yayımladığı raporlara göre Manchester City, Real Madrid'de ortaya çıkan kriz ortamını yakından takip ediyor.
Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Vinicius Junior'un mevcut kulübüyle henüz yeni bir anlaşmaya varmaması, İngiliz ekibinin iştahını kabartarak transfer planlarını hızlandırdı.
Real Madrid yönetimi ile Brezilyalı oyuncu arasında geçen yaz aylarından bu yana yürütülen sözleşme görüşmelerinden şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.
Görüşmelerdeki tıkanıklığın temel nedeni olarak Vinicius Junior'un talep ettiği ücret gösteriliyor. Brezilyalı futbolcu takımda kalmak için Kylian Mbappe seviyesinde bir maaş isterken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez bu talebi kabul etmiyor.
Sözleşme görüşmelerindeki bu çıkmazın yanı sıra kulüp içinde sportif ve idari gerilimler de yaşanıyor. Soyunma odasında artan huzursuzluk, iç çekişmeler ve takım içi dengelerin bozulması gibi etkenlerin, Manchester City seçeneğini Vinicius için çok daha cazip bir alternatife dönüştürdüğü ifade ediliyor.
Real Madrid yönetiminin öncelikli hedefi Vinicius'un takımdan ayrılması değil. Ancak kulüp, Brezilyalı oyuncunun sözleşme yenilememesi ve ayrılık ihtimaline karşı alternatif planlarını şimdiden hazırlıyor.
AYRILIK SENARYOSUNUN MERKEZİNDE KENAN YILDIZ VAR
Devreye sokulacak bu planın en güçlü adayı olarak Juventus forması giyen Kenan Yıldız öne çıkıyor.
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre kulüp, genç yeteneği orta vadede takımın yeni liderlerinden biri olabilecek stratejik bir transfer adayı olarak konumlandırıyor. Madrid yönetimi, milli futbolcunun hücum bölgesindeki çok yönlülüğünü ve büyük maçlarda sorumluluk alma kapasitesini yakından değerlendiriyor.
TRANSFERDE ARDA GÜLER REFERANSI
Kenan Yıldız isminin Real Madrid gündeminde bu kadar güçlü bir şekilde tartışılmasında takımda forma giyen Arda Güler'in de doğrudan rol oynadığı belirtiliyor. Arda Güler'in, A Milli Takım'dan yakından tanıdığı Kenan Yıldız hakkında kulüp çevresine olumlu görüşler bildirdiği aktarılıyor.
İspanyol ekibi, Juventus ve A Milli Takım formasıyla Avrupa'nın en dikkat çeken genç oyuncularından biri haline gelen Kenan'ın sadece yeteneğini değil; rekabetçi yapısını ve genç yaşına rağmen baskı altında oynayabilme becerisini de son derece değerli buluyor.
İTALYAN BASINI DUYURDU: PLAN VİNİCİUS'A BAĞLI
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre Real Madrid, Kenan Yıldız'ın gelişim sürecini adım adım izliyor. Kulüp yetkilileri, oyuncunun önümüzdeki yıllarda Avrupa futbolunun en önemli figürlerinden biri olacağını öngörüyor.
Ancak İspanyol devinin Kenan Yıldız için hemen resmi bir adım atması beklenmiyor. Sürecin işleyişi Vinicius Junior cephesindeki belirsizliğe bağlı.
Brezilyalı oyuncunun Manchester City'ye transfer olma ihtimalinin güçlenmesi halinde, Arda Güler'in tavsiyesiyle gündeme gelen Kenan Yıldız planı Madrid cephesinde çok daha somut ve resmi bir hale gelecek.