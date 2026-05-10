İtalyan basını yazdı: Yer yerinden oynadı... Aziz Yıldırım'ın forvet hedefini açıkladılar

Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklandı. Süper Lig 2025-26 sezonunu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen ve Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde, adaylar Hakan Safi ve Aziz Yıldırım kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle bu sezon forvet hattında yaşanan yetersizlik, başkan adaylarının transfer önceliklerini de belirleyen bir faktör oldu.

"KAZANIRSAM ALACAĞIM"

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda kadroya katmak istediği yıldız forveti yakın çevresine açıkladı.

Napoli forması giyen Romelu Lukaku ismini gündemine alan Yıldırım'ın, kurmaylarına bu transfer için kararlılığını şu sözlerle ifade ettiği belirtildi: "Kazanırsam, alacağım"

Yıldırım’ın bu hamlesi, özellikle En Nesyri ve Jhon Duran’ın ayrılığı sonrası 19 yaşındaki Sidiki Cherif’ten beklediği verimi alamayan Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı.

SÖRLOTH İHTİMALİ?

Gündemdeki bir başka isim Atletico'nun istikrarlı ismi: Alexander Sörloth.

Ancak oyuncunun Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmaması nedeniyle transferinin imkansıza yakın olduğu değerlendiriliyor.

NAPOLİ AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Transferin Avrupa cephesinde de hareketli saatler yaşanıyor. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in, Belçikalı golcünün yüksek maaş yükünden kurtulmak istediği ve ayrılığa onay verdiği bildirildi.

Serie A ve Premier Lig'deki mali koşulların sağlanması durumunda Türkiye seçeneğini ciddi bir alternatif olarak değerlendiren Lukaku'nun, rotasını çizmek için 6-7 Haziran'daki seçim sonuçlarını beklediği ifade ediliyor.

aziz yıldırım fenerbahçe forvet forvet transferi