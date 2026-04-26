İtalya'da yer yerinden oynadı! Hakem skandalı ve usulsüzlük iddiaları... 3 Maça soruşturma başladı

İtalyan futbolunun zirvesini sarstı; Hakem Kurulu Başkanı Gianluca Rocchi, usulsüzlük ve "spor dolandırıcılığı" suçlamalarıyla istifa etmek zorunda kaldı.

Toygu Ökçün
İtalyan futbolu, sermayenin ve bahis baronlarının oyuncağı haline gelen "modern spor" anlayışının yeni bir iflasına tanıklık ediyor. Serie A ve Serie B hakem atamalarının en tepesindeki isim olan Gianluca Rocchi, Milano Savcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmanın ardından görevinden ayrıldı.

ŞİKEYE AYARLI ATAMALAR VE SORUŞTURMANIN DERİNLİĞİ

Milano Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Rocchi’nin, 2024/25 sezonunda oynanan üç ayrı maçta usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor. Rocchi hakkında "spor dolandırıcılığına iştirak" suçlamasıyla başlatılan inceleme, eski yardımcı hakem Domenico Rocca’nın İtalyan Hakemler Birliği’ne (AIA) gönderdiği ibretlik şikayet mektubuyla gün yüzüne çıktı. İtalyan basınına sızan bilgilere göre Rocchi; hakem atamalarını belirli kulüplerin çıkarına göre manipüle etmek ve VAR protokolünü "sipariş üzerine" ihlal etmekle suçlanıyor.

ÜÇ MAÇTA OPERASYON: INTER VE UDINESE ODAK NOKTASINDA

Hakkındaki iddialar, Rocchi’nin hakemliği bir "mühendislik aracı" olarak kullandığını kanıtlar nitelikte. Soruşturma dosyasında yer alan üç temel suçlama şu şekilde somutlaşıyor:

Atama Operasyonu: 20 Nisan 2025’te oynanan Bologna-Inter maçına, sermaye çevrelerine yakınlığıyla bilinen Andrea Colombo’nun atanmasını bizzat sağlamak.

Hakem Blokajı: Inter tarafından "istenmeyen adam" ilan edilen tecrübeli hakem Daniele Doveri’yi, kasti olarak Milan-Inter yarı finaline atayarak, sonraki daha kritik ve şampiyonluğu belirleyecek maçlarda görev almasını engellemek.

VAR Protokolü İhlali: Udinese-Parma karşılaşmasında VAR protokolünü hiçe sayarak, sahadaki hakemi doğrudan baskı altına alıp Udinese lehine haksız bir penaltı verilmesini sağlamak.

Soruşturmanın patlak vermesinin ardından ANSA’ya konuşan ve Batı demokrasilerindeki klasik "suç üstü" refleksini sergileyen Rocchi, istifa kararını "İtalyan Hakemler Birliği’nin iyiliği için" aldığını savundu. Kararını "acı ve zor" olarak niteleyen Rocchi, yargı sürecinden "eskisinden daha güçlü" çıkacağını iddia etse de, İtalyan futbolunun derinliklerine nüfuz eden bu çürüme, emperyalist spor düzeninin nasıl bir kirlilik içinde olduğunu bir kez daha tescilledi.

