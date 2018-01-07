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"İyi bir kamp dönemi geçirerek ligin ikinci devresine her anlamda hazır gireceğiz"

 TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

"İyi bir kamp dönemi geçirerek ligin ikinci devresine her anlamda hazır gireceğiz"

 TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Ocak'ta Antalya'da başlayan devre arası kampının devam ettiğini belirtti.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Kazancıoğlu, şöyle devam etti:
"İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanma adına Antalya kampı çok önemli. Etkin ve verimli bir çalışma dönemi geçirmek istiyoruz. Geride kalan 5 günlük dönemden son derece memnunuz. Çalışmalardan ve oyuncuların idmanlardaki performanslarından oldukça da memnunuz. İyi bir kamp dönemi geçirerek, ligin ikinci devresine her anlamda hazır gireceğiz."

Kazancıoğlu, transfer çalışmalarının da devam ettiğini kaydederek, "Bilindiği gibi daha önce kaleci Ahmet Şahin ile anlaşmıştık. Eksik bölgelere takviye yapma adına çalışmalarımız sürüyor. Listemizde bazı isimler var. Görüşmelerimiz devam etmekte. İsabetli ve aradığımız özelliklerde oyuncuları bulma adına aceleci değiliz. Hata yapma lüksümüz yok. O nedenle ince eleyip sık dokuyoruz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #Mehmet Kazancıoğlu #futbol #Akın Çorap Giresunspor
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