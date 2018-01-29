İzmir hafta sonu buz pateni şöleni yaşadı. Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Buz Sporları Salonu’nda yapıldı.
Yarışmaya İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara'dan toplam 22 takımdan 342 sporcu katıldı. Sporcular SENİOR, JUNİOR, NOVİCE BASIC A, JUVENİLE, MİXED AGE 1, MİXED AGE 2, MİXED AGE 3 ve ADVANCED NOVİCE kategorilerinde yarıştı. Müsabakalar nefes kesti.
Gruplar halindeki gösterileri izleyicileri büyüledi.
Dereceye giren sporcuların sevinçleri görülmeye değerdi.
ulusal.com.tr
Buz pateni sporuna gönül verenler, hafta sonu İzmir’de müthiş bir şölene tanıklık etti. Nefes kesen Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası’nda 22 takımdan 342 sporcu yarıştı.
İzmir hafta sonu buz pateni şöleni yaşadı. Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Buz Sporları Salonu’nda yapıldı.