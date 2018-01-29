Yeşil-beyazlı ekip, Makedon futbolcu Jahovic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Göztepe'de forma giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.



Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forvet oyuncusu Jahovic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Transfer dönemindeki görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Baydar, şöyle konuştu:

"Eto'o'ya yoğunlaşmıştık ancak sıkıntı çıkmasının ardından Jahovic ile görüşmelerimizi de hızlandırmıştık. 2,5 yıllığına Göztepe'den transferimizi yapmış bulunmaktayız. Taraftarlarımıza müsterih olmaları gerektiğini söylemiştik. Bunu tekrar ifade ediyorum herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah kulübümüze yüzde yüz katkı sağlayacak bir oyuncu aldık. Taraftarlarımızın beklentilerine cevap verecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Zaten öyle olmasaydı bu maliyetlere katlanmazdık. Nihayetinde bu tür oyuncuların maliyeti diğerlerine göre daha farklı olur."