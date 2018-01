Fenerbahçe Doğuş'un ABD'li pivotu Thompson: "Özellikle başarılı bir takıma gelince, beklentiler daha yüksek olur. Bu bilinçle buraya geldim"

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın ABD'li pivotu Jason Thompson, şampiyonluklar için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Thompson, kulüp dergisinin şubat ayı sayısında yer alan röportajında, Fenerbahçe Doğuş'taki ilk yılı ve başantrenör Zeljko Obradovic hakkında açıklamalarda bulundu.



Avrupa basketboluna her geçen gün daha çok alıştığına değinen ABD'li pivot, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle başarılı bir takıma gelince, beklentiler daha yüksek olur. Bu bilinçle buraya geldim. Tabii ki bazı sorunlar yaşadım. Fiziksel olarak bazı şeylerden vazgeçmem gerektiğini gördüm. Maçlardan sonra videoları izledim. Hem savunma hem de hücum açısından öğrenmem gereken çok farklı şeyler vardı. Bu değişikliklere kendimi adapte etmem gerekiyordu. Koçlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. THY Avrupa Ligi tecrübem yoktu. Avrupa'daki ilk yılım. Zaman içerisinde bazı şeyleri görüyorsun ve yaşayarak öğreniyorsun."

Şampiyonluklar için her şeyi yapmaya hazır olduklarını aktaran Thompson, başantrenör Obradovic hakkında ise şunları kaydetti:

"Obradovic çok sert bir koç ama sertliği bizlerden en iyisini alabilmek için. Dokuz THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra çok sayıda başarısı var. En iyi koçlar arasında. Müthiş bir bilgi sahibi. O yüzden aklında bir şey olsa bile söylemeye çekiniyorsun çünkü biliyorsunuz ki o her şeyi görmüş geçirmiş. Mutlaka daha doğrusunu biliyordur."

Fenerbahçe Doğuş'ta çok iyi bir ortamın olduğuna dikkati çeken ABD'li oyuncu, "Burada çok iyi hisler barındıran bir ortam mevcut. Geldiğimin ikinci haftasında buraya o kadar hızlı adapte oldum ki aile gibiyiz. İyi günde kötü günde, sadece takımdakiler değil, organizasyondaki herkes yanınızda. Bu ailenin en büyük parçası ise muhteşem taraftarımız." değerlendirmesinde bulundu.