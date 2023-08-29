Jean Onana'ya La Liga'dan sürpriz talip: Cadiz

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular ile gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen genç orta saha oyuncusu Jean Onana'nın performansının yeterli görülmemesi sonrası, yönetimin gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı gündeme geldi.

ONANA'YA TALİP ÇIKTI

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Cadiz, Beşiktaş'ın Lens'ten transfer ettiği Kamerunlu orta saha Jean Onana'ya talip oldu.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Haberde, Cadiz'in Onana'yı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Cadiz geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'i de kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Jean Onana, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 1 asist kaydetti.