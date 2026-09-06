Jeffrey Herlings Dünya Motokros Şampiyonu oldu

MXGP’de sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde tamamlandı. Yarışta birinciliği Hollandalı Jeffrey Herlings elde ederken Fransız sporculardan Tom Vialle ikinci, Romain Febvre ise üçüncü sırada yer aldı. Herlings, MXGP Türkiye’de elde ettiği puanlarla genel klasmanda da şampiyonluğa ulaştı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI TÖRENE KATILDI

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Ödül törenine, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Jorga Viegas ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa katıldı.