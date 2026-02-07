Jhon Duran transfer oldu mu, yeni takımı hangisi? İşte detaylar...

13 AYDA 4 FARKLI TAKIM

Jhon Duran'ın kariyer yönetimi futbol dünyasında şaşkınlıkla takip ediliyor. Genç oyuncu, sadece 13 aylık bir süre zarfında sırasıyla Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahçe ve son olarak Zenit formalarını giyerek dikkat çekici bir trafiğe imza attı.