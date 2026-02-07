Jhon Duran transfer oldu mu, yeni takımı hangisi? İşte detaylar...
Aston Villa, Al-Nassr ve Fenerbahçe derken Jhon Duran'ın baş döndüren transfer trafiğinde son durak belli oldu; olaylı ayrılığın ardından genç yıldız, rekor bir satın alma opsiyonuyla o takıma gidiyor.
Dünya futbolunun son dönemdeki en tartışmalı isimlerinden biri olan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, transfer piyasasındaki hareketliliğini sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl Aston Villa'dan astronomik bir ücretle Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan, ardından kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen genç yıldızın sarı-lacivertli takımdaki geleceği netleşti.
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye kiralanan 22 yaşındaki forvetin İstanbul süreci, beklenenden çok daha kısa ve olaylı tamamlandı.
Takımdaki disiplinsiz tavırları ve antrenmanlardaki isteksiz görüntüsü nedeniyle teknik heyet ve yönetim tarafından üzeri çizilen Duran ile yollar ayrıldı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
ROMANO DUYURDU: ZENIT İLE ANLAŞTI
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz yeni takımıyla temas kuran Jhon Duran, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile el sıkıştı.
Fabrizio Romano'nun duyurduğu habere göre; Duran, bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr'dan Zenit'e sezon sonuna kadar kiralandı.
13 AYDA 4 FARKLI TAKIM
Jhon Duran'ın kariyer yönetimi futbol dünyasında şaşkınlıkla takip ediliyor. Genç oyuncu, sadece 13 aylık bir süre zarfında sırasıyla Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahçe ve son olarak Zenit formalarını giyerek dikkat çekici bir trafiğe imza attı.
Zenit'in, oyuncunun sergileyeceği performansa göre sezon sonunda 35-40 milyon Euro bandındaki satın alma opsiyonunu kullanabileceği ifade ediliyor. Kolombiyalı golcünün, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Rusya'ya ulaştığı bildirildi.