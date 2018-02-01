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John Bostock, Bursaspor'da

Yeşil-beyazlılar, Fransa'nın Lens kulübünden İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock'u transfer etti

John Bostock, Bursaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Fransa'nın Lens kulübünden İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock'u kadrosuna dahil etti.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bostock ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Bostock'un, Acıbadem International Hastanesi‘nde sağlık kontrolünden geçtiği ve ardından kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Bursaspor
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