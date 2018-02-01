Yeşil-beyazlılar, Fransa'nın Lens kulübünden İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Fransa'nın Lens kulübünden İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock'u kadrosuna dahil etti.



Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bostock ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.



Bostock'un, Acıbadem International Hastanesi‘nde sağlık kontrolünden geçtiği ve ardından kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.