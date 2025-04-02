Jokic'ten 61 sayı! Dev performansa rağmen Nuggets uzatmada kaybetti

NBA’de gecenin en çekişmeli karşılaşmalarından biri Denver Nuggets ile Minnesota Timberwolves arasında oynandı. Denver’daki Ball Arena’da iki uzatma periyoduna sahne olan mücadelede Nuggets, Nikola Jokic’in 61 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle yaptığı "triple-double" performansına rağmen Timberwolves’a 140-139 mağlup oldu.

Minnesota'da Anthony Edwards 34 sayı ve 10 ribaunt ile takımını sırtlarken, Julius Randle ve Nickeil Alexander-Walker da 26’şar sayıyla galibiyete katkı sundu.

STEPHEN CURRY’DEN 52 SAYILIK ŞOV!

Gecenin bir diğer dikkat çeken maçında Golden State Warriors, Stephen Curry’nin 52 sayı attığı mücadelede Memphis Grizzlies’i 134-125 mağlup etti.

Curry, 10 ribaunt ve 8 asistle de yıldızlaşırken, Grizzlies’te Ja Morant 36, Jaren Jackson Jr. ise 22 sayıyla oynadı.

NBA’DE GECENİN SONUÇLARI

Milwaukee Bucks - Phoenix Suns: 133-123

New York Knicks - Philadelphia 76ers: 105-91

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers: 113-127

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors: 125-134

Chicago Bulls - Toronto Raptors: 137-118

San Antonio Spurs - Orlando Magic: 105-116

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves: 139-140 (Uzatmada)