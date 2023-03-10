Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali

- Türkiye'ye adapte olmakta zorlanıyorum. Burada hava çok soğuk, uyum sağlamak için çok acı çektim. Ancak geleceğimle ilgili şu an net bir şey söyleyemem, Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinize kucak dolusu sevgi gönderiyorum.

Jorge Jesus'un ismi, Brezilya medyasında eski takımı Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile anılıyor.