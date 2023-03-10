Jorge Jesus'tan ayrılık sinyali
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye'ye adapte olmakta zorlandığını ve uyum sağlamak için çok acı çektiğini belirterek sarı-lacivertli kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğinin sinyallerini verdi.
Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'in Youtube'da yayın yapan Paparazzo Rubro-Negro kanalına açıklamada bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ve Brezilya'ya dönme olasılığının sorulması üzerine şu cevabı verdi:
- Türkiye'ye adapte olmakta zorlanıyorum. Burada hava çok soğuk, uyum sağlamak için çok acı çektim. Ancak geleceğimle ilgili şu an net bir şey söyleyemem, Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinize kucak dolusu sevgi gönderiyorum.
Jorge Jesus'un ismi, Brezilya medyasında eski takımı Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile anılıyor.
JORGE JESUS'UN FENERBAHÇE KARİYERİ
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan, Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da 16 Mart Perşembe günü 2-0'ın rövanşında Sevilla'yla karşılaşacak.
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde bugüne dek çıktığı 37 resmi maçta 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu dönemde 83 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü.
Kaynak: haberglobal.com.tr