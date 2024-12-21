Jose Mourinho ameliyat olacak! Sağlık durumuyla ilgili sıcak gelişme

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olacağı belirtildi. Mourinho'nun yurt dışında operasyon gerçirmek üzere İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Jose Mourinho ameliyat olacak! Sağlık durumuyla ilgili sıcak gelişme
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Fenerbahçe, Trenyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

ikas Eyüpspor maçının ardından ligin ilk yarısı tamamlanırken Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet izne çıktı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre, Mourinho takıma 1 hafta izin verdi. Sosyal medya hesabından gelişmeyle ilgili paylaşımda bulunan Yağız Sabuncuoğlu, "Yabancı futbolcuların bir kısmı maçın ardından İstanbul'dan ayrıldı. Kademeli olarak bugün de bazı isimler ülkelerine dönecek. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak." dedi.

JOSE MOURINHO AMELİYAT OLACAK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun sağlık durumuyla ilgili de dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu, Jose Mourinho'nun yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle ameliyat edileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sabuncuoğlu, "Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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