Jose Mourinho Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası konuştu: “Oyunu yanlış okuyorsunuz”

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beIN SPORTS’a yaptığı açıklamada, takımının oyun kurmakta zorlandığı yönündeki muhabir tespitine katılmadığını belirtti.

Mourinho, “Katılmıyorum, geriden oyun kurmada zorlanmadık. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. Yapamadığımız şey 3. bölgede son pasları yapmaktı. 3 stoperleri de hem hava toplarında hem temaslarda iyilerdi,” dedi.

RAKİBİN HAKKINI TESLİM ETMEM GEREKİYOR

Portekizli teknik adam, Göztepe’nin savunma performansına dikkat çekerek, “Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu,” ifadelerini kullandı.