Jose Mourinho’dan Athletic Bilbao maçı öncesi çarpıcı açıklamalar: “Zor bir maç, ama kazanacağız”

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu Kadıköy’de ağırlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

“Bilbao’nun sürpriz bir takım olduğunu düşünmüyorum. Onlar, yaptıkları işleri çok iyi yapan ve istikrarlı bir takım. Yıllardır aynı oyuncu kadrosuyla oynuyorlar. Ne yaptıkları çok net. Onları analiz etmek zor değil ama onlara karşı oynamak zor,” ifadelerini kullanan Mourinho, maçın zorluk derecesine rağmen galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Mourinho, rakibin oyun yapısını detaylı analiz ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Fiziksel oynayan bir takım. Kanatlarda oynayan iki kardeşleri çok hızlı ve yaratıcı. Direkt oyun oynuyorlar ve ceza sahasına etkili girişler yapıyorlar. Bizim nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağımız belli. Çağlar yarın kulübede olacak çünkü tam hazır olması için zamana ihtiyacımız var. Yine de sonucu alabileceğimizi düşünüyorum.”

“BİZ BİRLİK OLMUŞ BİR TAKIMIZ”

Son dönemde yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncuların durumu hakkında bilgi veren Mourinho, “Fred cezalı, bazı oyuncular listede yok ve bazıları da sakatlıktan yeni çıktı. Kadro seçeneklerimiz sınırlı ama biz birlik olmuş bir takımız. Rakip için de zor bir maç olacak. Kazanma ihtimalimizin daha yüksek olduğuna inanıyorum,” dedi.

Son oynadıkları Beşiktaş derbisini de değerlendiren Mourinho, mağlubiyetin özgüvenlerini etkilemediğini vurguladı:

“Beşiktaş maçı bizim için kötü bir geceydi ama futbolun güzelliği bu. Daha çok üreten taraf bizdik. İlk golü atsaydık rahat kazanırdık. O maçtan sonra Samandıra’da kaldım ve Athletic Bilbao’yu izledim. Ağlamak için vaktimiz yok, ayağa kalkacağız. Daha önce de üst üste maçlar kazandık, yine yapacağız.”

“AMAÇ TUR ATLAMAK”

Avrupa Ligi’ndeki hedeflerini de paylaşan Mourinho, “3 puan bizi üst tura çıkarabilir. 11 puan yeterli olacaktır. Bu nedenle yarın kazanmak istiyoruz. 1 puan da iyi olabilir ama mümkün olan en kısa sürede tur atlamayı amaçlıyoruz,” dedi.

Süper Lig şampiyonluğu için de sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Lig uzun bir maraton. Çalışmalarımıza güveniyorum ve sonunda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum,” şeklinde konuştu.

GUARDIOLA YORUMU

Mourinho, eski çalışma arkadaşı Pep Guardiola hakkında da konuşarak, “3 yıl birlikte çalıştık. Aramızda herhangi bir kötü his yok,” ifadelerini kullandı.