Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!

Benfica’dan resmen ayrılan ve Real Madrid’in başına geçmeye hazırlanan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki tarihi seçimi kazanan Aziz Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun paylaştığı bu flaş görüşme sosyal medyada gündeme oturdu.

Fenerbahçe’de soluk kesen olağan seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, mazbatasını almadan dünya futbolunun zirvesinden çok konuşulacak bir tebrik telefonu aldı. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un başkanlık seçiminde ilk olarak Yıldırım'ın seçim vaadi olan Portekizli efsane teknik direktör Jose Mourinho, seçimi kazanan Aziz Yıldırım’ı bizzat arayarak tarihi bir mesaj gönderdi.

"HAK ETTİĞİNİZ KOLTUĞA OTURDUNUZ!"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun özel istihbaratına göre; dünya devi Real Madrid ile sözleşme imzalamak üzere olan Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin yeni başkanını arayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz. Tebrik ederim, yeni döneminizde başarılar dilerim."

Mourinho'nun, Real Madrid'e imza atmadan hemen önce Aziz Yıldırım'a açtığı bu telefon, iki efsane isim arasındaki güçlü bağları ve saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.