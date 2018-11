Trabzonspor'un kaptanı Sosa, "Maç öncesi çok özel bir şey olmadı. Hocamız bize ne yapmamız gerektiğini, bu maçın şehrimiz ve herkes için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Hepimiz o bilinçle sahaya çıktık." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından, gazetecilerin sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa, maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Maçın ilk yarısında oyunun kontrollerinde olduğunu aktaran Sosa, "İlk yarı güzel bir maç oldu. Özellikle bizim açımızdan ilk yarıda maça tamamıyla hakimiydik diyebilirim. Çünkü çok fazla pozisyon yakaladık, rakibimize oynama fırsatı vermedik ama maalesef bulduğumuz fırsatları da değerlendiremedik. İkinci yarı böyle devam edersek zaten maçı kazanacağımızı ve çok gol atabileceğimizden emindik. İkinci yarı öyle de oldu. Çok daha fazla pozisyon bulduk. Belki çok daha fazla gol atma fırsatımız vardı ama maalesef kalemizde golü gördükten sonra biraz geri çekilmek zorunda kaldık ve maçı kazandık. Gerçekten de bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.



Kaptanlık görevini sorumlulukla yerine getirmeye çalıştığını belirten Sosa, "Maç öncesi çok özel bir şey olmadı. Hocamız bize ne yapmamız gerektiğini, bu maçın şehrimiz ve herkes için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Hepimiz o bilinçle sahaya çıktık. Maçtan sonra da inanılmaz bir mutluluk vardı." şeklinde konuştu.



Kaptan Sosa, galibiyeti en çok Trabzonspor taraftarının hakettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Özellikle son maçta aldığımız mağlubiyetten sonra bir geri dönüş yapmamız, onlara bir hediye vermemiz gerekiyordu. Bugün zaten bunun bilinciyle sahaya çıktık. Çok kolay değil insanların peşinizden gelmesi, bu kadar insanın sizi desteklemesi. Gerçekten de inanılmaz bir ortam. İnanılmaz bir seyirci vardı ve bizi de sonuna kadar desteklediler."

Fenerbahçe'nin önemli bir takım olduğuna değinen Arjantinli futbolcu, "Önemli ve kaliteli iyi oyuncuları var. Rakibimiz golü attıktan sonra özellikle uzun boylu oyuncuları oyuna almayı tercih ettiler. Duran toplardan iyi faydalanabilmek, uzun toplar ve ikinci topları iyi kovalayabilmek adına bu oyuncuları tercih ettiler. Tabii ki biz zor olacağını, kolay olmayacağını biliyorduk. Kolay olmayacaktı bu maç zaten ama dediğim gibi futbolun içinde gelişen şeyler bunlar. Dolayısıyla tabii sıkıntıya düştük ama bunlar her zaman olacak şeyler." diye konuştu.



Abdülkadir Ömür: Her şeyi unutturacak bir maçtı bizim için

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür de maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Fenerbahçe maçının önemine değinen Ömür, şu değerlendirmede bulundu:

"Özelikle Fenerbahçe maçı olunca Trabzon şehri, taraftarları, insanları olaya farklı bakıyor. Her şeyi unutturacak bir maçtı bizim için. Alt yapının bu takımın geleceği olduğuna dair mesaj vermek istiyorduk. Elimizden gelen en iyi şeyi yapalım geri kalan takdiri ilahi dedik. Allah'a şükür bu maçı kazandık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu galibiyet inşallah önümüzdeki haftalara da yansır."