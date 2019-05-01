banner1005
Maradona'dan Venezuela mesajı
Maradona'dan Venezuela mesajı
BM'den Venezuela açıklaması
BM'den Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Josef Sural'ın forması emekliye ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor'da, trafik kazasında yaşamını yitiren Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı.

Josef Sural'ın forması emekliye ayrıldı

Alanyaspor Kulübü trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın 90 numaralı formasını emekliye ayırdığını açıkladı.

Turuncu-yeşilli takım, sosyal medya hesabından Çek futbolcu Sural'ın formasının emekliye ayrıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural'ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır." denildi.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Josef Sural
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.