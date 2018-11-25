İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan 13. hafta maçında lider Juventus, sahasında Spal'ı 2-0 mağlup etti.

İlk yarıyı 28. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, 60. dakikada Mario Mandzukic ile farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Ligde yenilgisi bulunmayan ve dört maçtır puan kaybetmeyen Juventus, bu galibiyetle puanını 37'yı çıkarırken, Spal 13 puanda kaldı.



Siyah-beyazlı futbolcular, kadına şiddete karşı yürütülen bir kampanyaya destek vermek için yüzlerinde kırmızı işaretle sahaya çıktı.



Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ise deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu. Ünder, maçın 64. dakikasında Justin Kluivert'in yerine oyuna girdi.

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