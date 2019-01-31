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Juventus İtalya Kupası'na veda etti

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus'u 3-0 yenen Atalanta yarı finale yükseldi. Juventus bu sezon İtalya'da ilk yenilgisini aldı.

Juventus İtalya Kupası'na veda etti

İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus'u 3-0 yenen Atalanta yarı finale yükseldi.

Kupanın sürprizini yapan Atalanta'nın gollerini Timothy Castagne (Dk. 37) ve Duvan Zapata (Dk. 39 ve Dk. 86) kaydetti. Karşılaşma esnasında Juventus teknik direktörü Massimo Allegri hakeme itirazdan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Ayrıca Juventus'un kaptanı Giorgio Chiellini, 25. dakikada sakatlanarak oyun dışına çıktı. Siyah beyazlıların defansında Bonucci'den sonra Chiellini'nin de sakatlanması özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynayacağı maçlar öncesinde önemli bir sorun olarak dikkati çekti.

İtalyan liginde namağlup lider olan Juventus, bu sezon İtalya'da ilk yenilgisini Atalanta karşısında aldı.

Juventus en son Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3 Nisan 2018'de Real Madrid'e karşı oynadığı maçta kalesinde 3 gol görmüştü.

Öte yandan Atalanta, Milan ve Fiorentina'nın ardından kupanın son yarı finalisti İnter-Lazio maçında belli olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #juventus
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