Juventus - Sporting maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Maç öncesi grupta Sporting CP, 3 maçta topladığı 6 puanla ikinci sırada yer alıyor ve gruptan çıkma yolunda büyük avantaja sahip. Portekiz ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçı da kazanarak müthiş bir form yakaladı.

Ev sahibi Juventus ise 3 maçta topladığı 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sadece 2 puanda. Ligde son iki maçını kazanarak moral bulsalar da, "Devler Ligi"nde yollarına devam edebilmeleri için evlerinde mutlak galibiyete ihtiyaçları var.

Karşılaşma bugün saat 23.00'da tabii spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Juventus (3-4-3): M. Di Gregorio; P. Kalulu, F. Gatti, D. Rugani; A. Cambiaso, T. Koopmeiners, K. Thuram, F. Kostic; W. McKennie, D. Vlahovic, Kenan Yıldız.

Sporting CP (3-4-3): R. Silva; G. Vagiannidis, O. Diomande, G. Inacio; M. Araujo, M. Hjulmand, Joao Simoes, G. Quenda; F. Trincao, P. Gonçalves, L. Suarez.