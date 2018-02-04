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Juventus'tan farklı tarife

Serie A'nın 23. haftasında Juventus, sahasında Sassuolo'yu 7-0 mağlup etti

Juventus'tan farklı tarife

 İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, sahasında Sassuolo'yu 7-0 yendi.

Allianz Stadı'nda oynanan 23. hafta karşılaşmasında son şampiyon Juventus, Sassuolo'yu ağırladı.

Karşılaşma boyunca çok etkili performans sergileyen ev sahibi takım, 9. dakikada Alex Sandro, 24 ve 27. dakikalarda Sami Khedira, 38. dakikada Miralem Pjanic, 63, 74 ve 83. dakikalarda Gonzalo Higuain'in golleriyle 7-0'lık farklı bir galibiyete ulaştı.

Serie A'da Napoli ile şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, üst üste 7. galibiyetini elde ederek 59 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sassuolo ise 22 puanda kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #serie a #Sassuolo #juventus #futbol
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