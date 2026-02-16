Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku

İtalya Serie A’nın 25. haftasında oynanan mücadelede Juventus, Inter deplasmanından 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Zirve yarışında ağır yara alan Torino ekibi, puan kaybının yanı sıra savunma rotasyonunda da beklenmedik bir problemle karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan İtalyan devinde kritik bir eksik kesinleşti.

SAĞ BALDIRINDA PROBLEM TESPİT EDİLDİ

Inter karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan ve mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Emil Holm, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İsveçli sağ bekin sağ baldırında problem tespit edildiği duyuruldu. Sağlık heyetinin yaptığı ilk kontroller sonucunda 25 yaşındaki futbolcunun en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Holm’un durumu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden değerlendirilecek.

Yaşanan bu gelişme sonrası Emil Holm’un Galatasaray’a karşı forma giyme ihtimali tamamen ortadan kalktı. Juventus teknik heyeti, Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu randevu öncesinde kanat bek rotasyonu için alternatif planlara yönelmek zorunda kalacak.

Ara transfer döneminde Bologna’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Holm, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar yalnızca iki maçta süre alabilmişti. Takıma adaptasyon süreci yeni başlayan oyuncunun yaşadığı sakatlık, hem bireysel performansını hem de takımın savunma kurgusunu sekteye uğrattı.

ZİRVE YARIŞINDA MORALLER BOZUK

Öte yandan Milano deplasmanında alınan 3-2’lik mağlubiyet, Juventus’un şampiyonluk umutlarını zayıflattı. Inter bu galibiyetle zirve yarışında önemli bir avantaj elde ederken, Juventus cephesinde hem kaybedilen üç puan hem de Holm’un sakatlığı moralleri bozdu.