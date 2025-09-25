Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’a dev teklif: Premier Lig devi pes etmiyor

Serie A’da Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çeken Kenan Yıldız, adını uluslararası arenada duyurmaya devam ediyor.

Milli futbolcumuz, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ballon d'Or organizasyonunda da yer aldı. Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen “Kopa Trophy” ödülüne aday gösterildi ve listede 5. sırada kendine yer buldu.

ARSENAL’DEN DEV TAKAS PLANI

İtalyan basını ve Radio Radio’nun haberine göre Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Kenan Yıldız’a adeta hayran kaldı. Arsenal yönetiminin bu transferi bitirmek için Juventus ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Arsenal’in, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard’ı takasta kullanmaya hazır olduğu ve bunun yanı sıra 60 milyon euro nakit ödeme teklif ettiği aktarıldı. Ancak Juventus’un genç yıldızı 80-100 milyon euro (70-87 milyon sterlin / 94-117 milyon dolar) aralığında değerlendirdiği ifade edildi.

Juventus cephesi ise Kenan Yıldız’ı kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Torino ekibine yakın kaynaklara göre Bianconeri, genç oyuncusunu kadroda tutmak için 2030’a kadar sürecek yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyor.

Kulüp, Kenan’ın uzun vadeli planlarında önemli bir rol üstlendiğini düşünüyor. Ancak Arsenal’in sunduğu paket ve Trossard’ın deneyimi, bu transfer ihtimalini güçlü kılıyor.

31 yaşına girmeye hazırlanan Trossard’ın yeniden satış değerinin düşük olması, Juventus açısından dezavantaj olarak görülse de Arsenal’in sunduğu nakit + oyuncu paketi dikkat çekici bulunuyor.

Kaynaklara göre, 60 milyon euro + Trossard teklifinin masada olması, transferin önümüzdeki dönemde gerçekleşme ihtimalini oldukça artırıyor.