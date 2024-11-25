Kaan Ayhan’dan sakatlık haberi

Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Bodrum FK maçında sakatlanan milli futbolcusu Kaan Ayhan’ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaan Ayhan’dan sakatlık haberi
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Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşma sırasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Kaan Ayhan’ın Medicana Hastanesi’nde yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama (strain) tespit edildiğini duyurdu.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Galatasaray, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Süper Lig’in 13. haftasındaki Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan’ın tedavisine başlanmıştır.”

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Kaan Ayhan’ın sakatlığı, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa ve Süper Lig fikstüründe zorlu bir döneme girdiği bu süreçte teknik heyet için önemli bir kayıp anlamına geliyor. Oyuncunun sahalara dönüş süresi ise tedavi sürecine bağlı olarak netleşecek.

Galatasaray Kaan Ayhan
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