Kadıköy'de ağır fatura: Tedesco'dan Kasımpaşa maçı sonrası sakatlık açıklaması

Teknik heyet olarak yeni çözümler üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Tedesco, şunları söyledi:

"Birkaçıyla konuştum. Ederson ve Talisca'nın da sıkıntıları var. Skriniar sakat, Çağlar sakat, Forest maçı için Oosterwolde ve Fred de cezalı. Şu an tam durumlarını bilmiyorum ama yeni çözümler bulacağımız bir süre olacak. Yiğit Efe üç tane 90 dakika oynayabilecek durumda mı, bunu göreceğiz."