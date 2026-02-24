Kadıköy'de ağır fatura: Tedesco'dan Kasımpaşa maçı sonrası sakatlık açıklaması
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç sonu açıklamalarında takımda yaşanan eksiklere dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yaşanan sakatlıkların oyun planlarına etkisine değindi.
İtalyan teknik adam, karşılaşmayı şu sözlerle özetledi:
"Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz gerekiyor. İki farklı yarı izledik, maç içinde çok fazla problem yaşadık. Daha ilk yarıda iki stoperimiz sakatlandı. İkinci yarı başka sisteme geçtik, bu sistemi bir kez çalışmış olmamıza rağmen takım sahaya iyi bir şekilde yayıldı. Yolumuz hâlâ çok uzun ve biz hâlâ yoldayız."
SAKATLIK KRİZİ BÜYÜYOR
Tedesco, maç içerisinde sakatlanan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin durumlarına ilişkin gelen sorular üzerine takımdaki genel sakatlık tablosunu paylaştı.
Kaleci Ederson ve Anderson Talisca'nın da sakatlık problemi yaşadığını açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, "Ederson 3 hafta bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı.
Teknik heyet olarak yeni çözümler üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Tedesco, şunları söyledi:
"Birkaçıyla konuştum. Ederson ve Talisca'nın da sıkıntıları var. Skriniar sakat, Çağlar sakat, Forest maçı için Oosterwolde ve Fred de cezalı. Şu an tam durumlarını bilmiyorum ama yeni çözümler bulacağımız bir süre olacak. Yiğit Efe üç tane 90 dakika oynayabilecek durumda mı, bunu göreceğiz."
Yayıncı kuruluş mülakatının ardından basın toplantısına geçen Domenico Tedesco, hücum hattı ve santrfor eksikliği tartışmalarına da değindi.
Takımının gol yollarında üretken olduğunu belirten İtalyan hoca, sözlerini şöyle noktaladı:
"Neredeyse her maç gol atıyoruz. Bugün de girmiş olduğumuz pozisyonlar var. 1 gol attık ama normal koşullarda 1 gol yeterliydi. Sorunun santrfor olduğunu düşünmüyorum. Eleştirilerin de normal olduğunu düşünüyorum. İleriye bakmamız gerekiyor, geriye bakacak zamanımız yok."