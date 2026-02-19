Kadıköy'de Avrupa gecesi: Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın sahasında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaşacak. Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında yarın İngiliz ekibi Nottingham Forest'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 kanalından naklen izlenebilecek.
Avrupa Ligi'ndeki lig aşamasını 19. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
AVRUPA SAHNESİNDE 299. MAÇ
Sarı-lacivertli ekip, Nottingham Forest karşısında Avrupa kupalarındaki 299. sınavına çıkacak. Geride kalan 298 müsabakada 117 galibiyet ve 65 beraberlik alan Fenerbahçe, 116 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 407 kez havalandıran takım, kalesinde ise 419 gol gördü.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 156 maça çıkan Fenerbahçe, bu kulvarda 157. mücadelesini verecek. Daha önceki karşılaşmalarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 48 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, attığı 218 gole karşılık kalesinde 194 gol gördü.
İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 22. KEZ
Fenerbahçe, bu mücadeleyle birlikte İngiltere temsilcilerine karşı 22. kez sahaya çıkacak. Bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 21 kez kozlarını paylaşan Kanarya; Manchester United ile 7, Arsenal ile 6, Aston Villa ile biri bu sezon olmak üzere 3, Manchester City ve Chelsea ile 2'şer, Newcastle United ile de 1 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler söz konusu 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
YENİ TRANSFERLER LİSTEDE
Fenerbahçe, UEFA'ya sunduğu güncel takım listesine yeni transferler Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'i dahil etti. Kadroya katılan diğer isimlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise bu listede yer almadı.
Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun takımdan ayrıldı.
Rakip Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasını 14 puan toplayarak 8. sırada tamamladı. Bu turda Porto, Malmö, Utrecht ve Ferencvaros'u yenen İngiliz ekibi; Real Betis ve Sturm Graz ile berabere kaldı, Midtjylland ve Braga'ya ise yenildi.
Rakip ağlara 15 gol gönderen takım, kalesinde 7 gol gördü. Nottingham'da Igor Jesus 6 golle en skorer isim olurken, Kalimuendo 2 gol kaydetti. Dan Ndoye, Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Ryan Yates, Nikola Milenkovic ve James Mcatee ise 1'er gole imza attı.
PREMİER LİG'DE DÜŞME HATTINA YAKIN
Bu sezon 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Nottingham Forest, Premier Lig'de alt sıralardan kurtulamıyor.
Çıktığı 26 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 27 puanla 17. sırada bulunuyor. İngiliz ekibi ligdeki son maçında Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.
VITOR PEREIRA ESKİ TAKIMINA RAKİP OLUYOR
Nottingham Forest sezona Nuno Espirito Santo ile başladıktan sonra takımın başına geçen Ange Postecoglou ile tüm kulvarlarda sadece 8 maça çıktı. Ekim ayında göreve getirilen Sean Dyche, Avrupa'da iyi bir performans sergilemesine rağmen ligdeki kötü sonuçlar nedeniyle 12 Şubat'ta görevinden alındı.
Yönetim, Dyche'ın yerine son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaştı. 57 yaşındaki Portekizli teknik adam, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında görev yaptığı ve Aralık 2021'de ayrıldığı Fenerbahçe'ye karşı bu kez rakip yedek kulübesinde yer alacak. Pereira, sarı-lacivertlilerdeki ilk döneminde 61 maçta 2.07, ikinci döneminde ise 25 maçta 1.60 puan ortalaması yakalamıştı.
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.
Scharer'in yardımcıları Stephane De Almeida ve Jonas Erni olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Anojen Kanagasingam üstlenecek.
VAR odasında Lukas Fahndrich, AVAR'da ise Luca Cibelli görev yapacak. Sandro Scharer, geçen sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynadığı ikinci maçta da düdük çalmıştı.