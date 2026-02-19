Kadıköy'de Avrupa gecesi: Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 22. KEZ

Fenerbahçe, bu mücadeleyle birlikte İngiltere temsilcilerine karşı 22. kez sahaya çıkacak. Bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 21 kez kozlarını paylaşan Kanarya; Manchester United ile 7, Arsenal ile 6, Aston Villa ile biri bu sezon olmak üzere 3, Manchester City ve Chelsea ile 2'şer, Newcastle United ile de 1 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler söz konusu 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.