Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe Premier Lig devini ağırlıyor: Fenerbahçe-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DÜDÜK LUIS GODINHO'DA

Kritik mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi Fabio Verissimo olurken, VAR koltuğunda Fransız Jerome Brisard, AVAR'da ise Andre Narciso görev alacak. Godinho, geçen yıl Fenerbahçe'nin Midtjylland maçını yönetmiş, bu sezon ise Trendyol Süper Lig'de TFF tarafından 3 kez VAR hakemi olarak görevlendirilmişti.