Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe Premier Lig devini ağırlıyor: Fenerbahçe-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiliz futbolunun güçlü temsilcisi Aston Villa ile karşılaşıyor. İşte maç hakkında bilinmesi gereken her şey...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün saat 20.45'te İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek.
Bu organizasyonda geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Konuk ekip Aston Villa ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 15 puanla averajla 3. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son olarak Brann ile oynadığı karşılaşmadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrılmıştı.
49 YIL SONRA 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Aston Villa, tam 49 yıl sonra bir resmi maçta yeniden karşı karşıya gelecek. İki ekip, tarihlerinde ilk kez 1977-1978 sezonunda, o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur'da eşleşmişti. İngiliz temsilcisi, oynanan iki maçı da kazanarak bir üst tura yükselmişti. Taraflar, yarın oynayacakları müsabakayla tarihlerindeki 3. randevuya çıkacak.
AVRUPA KUPALARINDA 297. MAÇ
Sarı-lacivertli ekip, Aston Villa mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 297. sınavını verecek. Fenerbahçe, bugüne kadar çıktığı 296 maçta 117 galibiyet elde ederken, 64 maçta berabere kaldı, 115 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Kanarya bu süreçte rakip fileleri 406 kez havalandırırken, kalesinde 417 gol gördü.
KUPA 2'DE 155. HEYECAN
Fenerbahçe, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda bugüne kadar 154 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet yaşadı. Kupa 2'de toplam 217 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 192 gole engel olamadı.
JHON DURAN SAHAYA DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin 5. haftada oynadığı Ferencvaros maçının son dakikasında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası sona erdi. UEFA'dan aldığı 2 maçlık men cezası 1 maça indirilen Kolombiyalı forvet, Brann karşısında takımını yalnız bırakmıştı. 21 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde Aston Villa karşısında forma giyebilecek. Duran, bu sezon Avrupa Ligi'nde Stuttgart, Viktoria Plzen ve Ferencvaros maçlarında toplam 63 dakika süre aldı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 9 golün 8'ine Talisca ve Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yaparak yıldızlaşan Talisca, turnuvada görev aldığı 5 maçta 5 gollük katkı sağladı.
Brezilyalı yıldız, Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçında da 5 gol atarak formda bir görüntü sergiledi. Kerem Aktürkoğlu ise forma giydiği 3 maçta 4 gol kaydederken, Sebastian Szymanski'nin de 1 golü bulunuyor.
ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLACAKLAR
Maçın dikkat çeken bir diğer detayı ise iki Fenerbahçeli yıldızın eski takımlarına karşı mücadele edecek olması. İspanyol futbolcu Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya bu kez rakip olacak; Asensio İngiliz ekibinde 21 maçta görev almıştı.
Aynı şekilde Jhon Duran da 2023-2025 yılları arasında formasını giydiği ve 78 maçta 20 gol attığı eski takımına karşı sahaya çıkacak. Duran, Aston Villa'daki performansıyla dikkat çekmiş ve yüksek bir bonservisle Al Nassr'a transfer olmuştu.
ASTON VILLA LİGDE ZİRVE TAKİBİNDE
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 43 puan topladı. Manchester City'nin ardından averajla 3. sırada bulunan "Bordo-mavililer", sezona kötü bir başlangıç yapıp ilk 5 maçta sadece 3 puan alabilmişti. Sonrasında büyük bir çıkış yakalayan İngiliz ekibi, 11 ile 18. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisine imza attı. Villa, ligdeki son maçında ise evinde Everton'a 1-0 mağlup oldu. Takım, 22 maçta 33 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, kariyerinde Fenerbahçe'ye 3. kez rakip olacak. İspanyol teknik adam, Spartak Moskova'yı çalıştırdığı 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda sarı-lacivertlilerle karşılaşmıştı. Moskova'daki ilk maçı 2-1 kazanan Emery'nin takımı, 29 Ağustos 2012'de Kadıköy'de oynanan rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf olmuştu.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri devam eden Archie Brown ve Levent Mercan kadroda yer almayacak. Yeni transferler Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok statü gereği, Bartuğ Elmaz ise UEFA listesinde bulunmadığı için forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Youssef En-Nesyri de özel izinli olduğu için sahada olamayacak.
DÜDÜK LUIS GODINHO'DA
Kritik mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi Fabio Verissimo olurken, VAR koltuğunda Fransız Jerome Brisard, AVAR'da ise Andre Narciso görev alacak. Godinho, geçen yıl Fenerbahçe'nin Midtjylland maçını yönetmiş, bu sezon ise Trendyol Süper Lig'de TFF tarafından 3 kez VAR hakemi olarak görevlendirilmişti.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından ve dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.