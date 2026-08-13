Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu
Fenerbahçe Kulübü, 28 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli takımda yeni sezon kadro yapılanması kapsamında beklenen ayrılık resmiyet kazandı.
Fenerbahçe Kulübü, kadrosunda bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu kamuoyuna bildirdi.
Kulübün resmi kanallarından yapılarak kamuoyuyla paylaşılan veda açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçe'mize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat."
ÇUBUKLU FORMAYLA 53 MÜSABAKADA GÖREV ALDI
Sarı-lacivertli ekibe 2022 yılında katılan 28 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, İstanbul temsilcisindeki kariyeri boyunca toplam 53 resmi müsabakada kaleyi korudu.
Forma rekabetinde zaman zaman görev alan file bekçisi, oyun tecrübesini sürdürmek adına geçen sezonun ikinci yarısında Samsunspor'a gönderilmiş ve sezonun o bölümünü Karadeniz ekibinde tamamlamıştı.
Gençlerbirliği saflarına katılan deneyimli kaleciyi yeni takımında ilginç bir fikstür bekliyor.
Başkent temsilcisinin teknik direktörü Metin Diyadin'in görev vermesi durumunda İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği formasıyla ilk resmi maçına 15 Ağustos Cumartesi günü eski takımı Fenerbahçe'ye karşı çıkacak.