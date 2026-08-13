Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, 28 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu resmen duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu - Resim: 1

Sarı-lacivertli takımda yeni sezon kadro yapılanması kapsamında beklenen ayrılık resmiyet kazandı. 

1 8
Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu - Resim: 2

Fenerbahçe Kulübü, kadrosunda bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu kamuoyuna bildirdi.

2 8
Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu - Resim: 3

Kulübün resmi kanallarından yapılarak kamuoyuyla paylaşılan veda açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçe'mize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat."

3 8
Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu - Resim: 4

ÇUBUKLU FORMAYLA 53 MÜSABAKADA GÖREV ALDI

Sarı-lacivertli ekibe 2022 yılında katılan 28 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, İstanbul temsilcisindeki kariyeri boyunca toplam 53 resmi müsabakada kaleyi korudu.

4 8
Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu - Resim: 5

Forma rekabetinde zaman zaman görev alan file bekçisi, oyun tecrübesini sürdürmek adına geçen sezonun ikinci yarısında Samsunspor'a gönderilmiş ve sezonun o bölümünü Karadeniz ekibinde tamamlamıştı.

5 8
Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu - Resim: 6

Gençlerbirliği saflarına katılan deneyimli kaleciyi yeni takımında ilginç bir fikstür bekliyor.

6 8
Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu - Resim: 7

Başkent temsilcisinin teknik direktörü Metin Diyadin'in görev vermesi durumunda İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği formasıyla ilk resmi maçına 15 Ağustos Cumartesi günü eski takımı Fenerbahçe'ye karşı çıkacak.

7 8
Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu - Resim: 8
8 8
fenerbahçe gençlerbirliği transfer