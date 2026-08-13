Kadıköy'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Tecrübeli kaleci Gençlerbirliği'ne transfer oldu

Kulübün resmi kanallarından yapılarak kamuoyuyla paylaşılan veda açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçe'mize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat."