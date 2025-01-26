Kadıköy’de gergin anlar: Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi arbede çıktı!

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi Kadıköy’de tansiyon yükseldi. Göztepe taraftarları ile emniyet güçleri arasında arbede yaşanırken, bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kadıköy’de gergin anlar: Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi arbede çıktı!
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Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki karşılaşma öncesinde Kadıköy’de olaylar çıktı. İzmir temsilcisinin taraftarları, Ülker Stadyumu’na girişleri sırasında emniyet güçleriyle gerginlik yaşadı.

YÜZ KAPAMA UYARISI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Göztepe taraftarlarını taşıyan otobüs ve midibüsler, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaştı. Ancak taraftarların araçlardan inişi sırasında yüzlerini kapatmak isteyen bazı kişilere polis müdahale etti. Uyarıların ardından yaşanan itiş kakış sırasında bir polis memurunun yere düştüğü görüldü.

Kısa sürede büyüyen gerginlik, bazı Göztepe taraftarlarının gözaltına alınmasıyla son buldu. Polis ekiplerinin kontrolü sağlamasının ardından, deplasman tribününe girişler tamamlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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