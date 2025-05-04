Kadıköy’de kara gece: Kartal Fenerbahçe’yi yıktı

Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 44. dakikada Gedson Fernandes’in attığı golle galip geldi. Maçın başlarında etkili ataklar geliştiren Fenerbahçe, ilk tehlikeyi 26. dakikada Anderson Talisca’nın kafa vuruşuyla yarattı ancak kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Beşiktaş korner kazandı. Masuaku’nun kullandığı köşe vuruşunda Talisca’nın elle oynadığı gerekçesiyle siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı geçemedi.

Penaltıyı kaçırmasına rağmen 44. dakikada hata yapan Mert Müldür’ü affetmeyen Gedson, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, HAKEM DEVAM DEDİ

37. dakikada Fenerbahçe, ceza sahasında En Nesyri’nin Mert Günok’la mücadelesinde penaltı bekledi. Ancak hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi. Bu pozisyona itiraz eden Çağlar Söyüncü sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

MERT GÜNOK KALESİNDE DUVAR ÖRDÜ

İkinci yarıda oyunun hakimi Fenerbahçe olsa da kaleci Mert Günok, kalesinde adeta devleşti. 72. dakikada Talisca’nın frikiğini köşeden çıkaran Mert, sarı-lacivertlilerin beraberlik umutlarını söndürdü. Ancak zaman geçirdiği gerekçesiyle 79. dakikada sarı kart gören tecrübeli kaleci, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

PUAN FARKI 8’E ÇIKTI

Bu mağlubiyetle Fenerbahçe 85 puanda kalırken, lider Galatasaray ile arasındaki fark 8’e çıktı. Beşiktaş ise puanını 55’e yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma umudunu canlı tuttu.

ACUN ILICALI’YA STADYUMDA SERT TEPKİ

Haberler.com’a göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, karşılaşmayı izlemek üzere Ülker Stadyumu’na geldiği sırada taraftarlardan beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Tribünlerden yükselen yuhalama ve ıslık sesleri, sosyal medyada da gündem oldu.

Beşiktaş’ın golünün ardından tribünlerde tansiyon iyice yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar, “Yönetim istifa” ve “Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin” sloganlarıyla Başkan Ali Koç ve yönetimine tepkilerini gösterdi. Taraftarlar ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaparak “Oooo Aziz Yıldırım” sesleriyle stadyumu inletti.