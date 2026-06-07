Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu

Fenerbahçe'de milyonlarca taraftarın kilitlendiği tarihi seçim maratonu noktalandı!

Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy sayma işlemi tamamlandı. Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu.

OY KULLANMA MARATONU KENAN EVREN LİSESİ ARSASINDA YAPILDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi’nin arsasında gerçekleştirildi. Kongrede saat 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Sandıkların açılması ve oyların titizlikle sayılmasının ardından kulübün yeni lideri belirlendi. Resmî olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe Başkanlığına seçildi. "Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu" ifadesi, genel kurulda oy sayım işleminin tamamlanmasıyla birlikte resmileşmiş oldu.

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