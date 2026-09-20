Kadıköy'de tarihi hezimet! Fenerbahçe Eyüpspor'u gol yağmuruna tuttu: Vedat Muriqi'den 4 gol!

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmada sarı-lacivertliler adeta gol patlaması yaşayarak tarihi bir skora imza atıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kadıköy'de tarihi hezimet! Fenerbahçe Eyüpspor'u gol yağmuruna tuttu: Vedat Muriqi'den 4 gol!
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Vedat Muriqi'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 7-0'lık üstünlük kurdu.

FENERBAHÇE 7 - 0 EYÜPSPOR (CANLI)

4' GOL: Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, henüz 4. dakikada Mason Greenwood'un şık vuruşuyla perdeyi açtı: 1-0.
7' GOL: Erken golün ardından baskısını kesmeyen sarı-lacivertlilerde sahneye çıkan Vedat Muriqi, skoru 2-0'a getirdi.
21' GOL: Hücum hattını sürükleyen Vedat Muriqi, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
39' GOL: Orta alandaki üstünlüğünü gole çeviren Fenerbahçe'de Guendouzi farkı dörde çıkaran golü attı: 4-0.
45+2' GOL: İlk yarının uzatma anlarında İrfan Can Kahveci fileleri havalandırarak ilk devrenin sonucunu ilan etti: 5-0.
47' GOL: İkinci yarıya da fırtına gibi giren Fenerbahçe'de Vedat Muriqi fileleri bir kez daha sarsarak Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'ine imza attı: 6-0.
55' GOL: Gole doymayan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, 55. dakikada 4. golünü kaydederek tarihi skoru perçinledi: 7-0.

SAHADAKİ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Muriqi.
Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

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