Büyük ve Genç Kadın Milli Boks Takımları, Avrupa şampiyonalarına Kastamonu'da hazırlanıyor

Büyük ve Genç Kadın Milli Boks Takımları, Avrupa şampiyonalarının hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.



Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta, Büyük Kadın Milli Takımı'nda 22, Genç Kadın Milli Takımı'nda 29 sporcu bulunuyor.



Büyük Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, 2018'de 5 büyük şampiyonaya katılacaklarını söyledi.



Kampta ümit milli sporcuların da yer aldığını ve ilk hedeflerinin nisan ayında Romanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Boks Şampiyonası olduğunu ifade eden Süme, şunları kaydetti:

"Amacımız takım olarak her gittiğimiz organizasyondan güzel sonuçlarla dönmek. Takımımızda kendini ispatlamış sporcularımız mevcut. İlerisi için ümit vadeden sporculardan takviyelerimiz var. Bizim asıl hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Kampımızda 22 sporcumuz bulunuyor. Ayın 28'ine kadar buradayız. 16 günlük bir kamp süresi geçireceğiz. Kampın sonunda bir ekip Polonya'da turnuvaya gidecek, bir takım da nisan ayında Romanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak."

Genç Kadın Milli Boks Takımı Antrenörü İsa Daştan ise kampın verimli geçeceğine inandığını belirtti.



17-26 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için çalışacaklarını kaydeden Daştan, "Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olarak Gençlik Olimpiyatları vizesi almak istiyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Mart ayında yapılacak çeşitli turnuvalar için de çocuklarımızı hazırlıyoruz. Kampa 29 sporcumuz katıldı. Avrupa Şampiyonası'na 10 sıklette gideceğiz. İnşallah beklediğimiz sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.

Her iki kamp, 28 Şubat'ta sona erecek.