Kadın Futbolu'nda Derbi Zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi zamanı. Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker stadında kozlarını paylaşacak. İşte karşılaşmaya dair bilgiler.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'ı ağırlayacak.
Kadın Futbol'da Derbi Zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş
Ülker Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Asen Albayrak yönetecek. Müsabaka, TRT Spor'dan yayınlanacak.
Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.
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