Kadın Futbolu'nda Derbi Zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi zamanı. Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker stadında kozlarını paylaşacak. İşte karşılaşmaya dair bilgiler.

Kadın Futbolu'nda Derbi Zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş
Kadın Futbol'da Derbi Zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'ı ağırlayacak.

Kadın Futbol'da Derbi Zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş

Ülker Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Asen Albayrak yönetecek. Müsabaka, TRT Spor'dan yayınlanacak.

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.

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# fenerbahçe # beşiktaş
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