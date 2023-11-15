Kadın Futbolunda İstanbul Derbisi! Fenerbahçe ve Beşiktaş Kozlarını Paylaşacak
Kadın futbolunda İstanbul derbisi zzamanı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geeleceği derbi Ülker stadında oynanacak. İşte detaylar...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Kadın Futbolunda İstanbul Derbisi!
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.
Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.
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