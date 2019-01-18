Kadın güreş millî takımımız, Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Niğde'de kampa girdi. Kadın güreşçilerin hedefi büyük; 2020 Tokyo olimpiyatlarında İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek.

Türkiye Kadın Güreş Millî Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kampa girdi.



Kadın güreşçiler, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezinde ağır bir hazırlık programı uyguluyor. Teknik Direktör Efraim Kahraman, 2018'de 20 madalya alan sporcularına güveniyor.



Kadın güreş millî takımının asıl hedefi 2020 tokyo olimpiyatlarında tarih yazmak. Kahraman, sporcularına güveniyor.



Kadın millîlerimiz nisan ayında Bükreş'te yapılacak Avrupa şampiyonasına 10 ayrı sıklette katılacak. 23 yaş altında dünya şampiyonu olan Buse Tosun da onlardan biri. Buse, bu kez büyükler kategorisinde şampiyon olmak istiyor.



Avrupa Şampiyonası ve Dünya şampiyonasında kazanılacak madalyalar, millîlerimize Tokyo olimpiyatlarının kapısını açacak. Bu nedenle, kadın güreşçilerimiz büyük bir azim ve inançla çalışıyor.



ulusal.com.tr