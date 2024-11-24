Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş-Galatasaray derbisi yarın oynanacak

BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde saat 18.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakemler Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül yönetecek. Bu heyecan verici derbi, kadın basketbolunun en çekişmeli müsabakalarından biri olarak basketbolseverleri bekliyor.

SİYAH-BEYAZLILAR GALİBİYET ARIYOR

Beşiktaş, ligde geride kalan 6 maçta üç galibiyet ve üç yenilgi ile 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, zirveye yakın olmak için bu maçı kazanmak zorunda.

GALATASARAY ZİRVEYE YOLCULUĞUNU SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Zirve mücadelesi veren Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 yenilgi ile 3. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu derbiyi kazanarak üst sıralarda yer almayı hedefliyor.