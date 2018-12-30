Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakılmasının ardından çıktığı 7 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililerin ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilmesinin ardından, Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak kadro dışı bırakıldı.

Karadeniz ekibi, bu iki oyuncusunun kadro dışı bırakılması kararının ardından, Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor, ligde Fenerbahçe'yi sahasında 2-1, deplasmanda Kayserispor'u 2-0, sahasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik beraberlik dönen Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u da son hafta 4-1 yendi.

Ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, hanesine 13 puan yazdırdı.

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda ise Sivas Belediyespor'u 2-2 ve 5-0'lık skorlarla geçip, son 16 turuna kaldı.



İkinci sıraya yükseldi

Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya gerileyen Karadeniz ekibi, daha sonra çıkışa geçerek 29 puanla 2. sıraya kadar tırmandı.

Bordo-mavililer, böylece zirve yarışında iddialı konuma gelirken, son 8 sezondaki en iyi derecisini elde etti.



Daha fazla attı, daha az yedi

Trabzonspor, oyuncuların kadro dışı kaldığı 12. haftaya kadar olan süreçte 19 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Bordo-mavililer, son 5 haftada ise 13 gol kaydedip, 4 gol yedi.

İlk 12 haftada maç başına 1,58 gol atma, 1,5 gol yeme ortalamalarıyla oynayan bordo-mavililer, son 5 haftada maç başına 2,6 gol atma ve 0,8 gol yeme ortalamaları yakaladı.