Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "(Everton'a transferi gerçekleşirse) Cenk, karakterli, değerli ve iyi bir Beşiktaşlı. Her geçen gün kendini geliştiren bir oyuncu. Orada başarılı olacağını düşünüyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un İngiltere temsilcisi Everton'a transfer olması halinde forvet almak istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı ekibin Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Güneş, gündeme dair soruları yanıtladı.

Cenk'in Everton'a transfer olması durumunda hem üzüleceğini hem de sevineceğini belirten deneyimli teknik adam, "Cenk, karakterli, değerli ve iyi bir Beşiktaşlı. Her geçen gün kendini geliştiren bir oyuncu. Orada başarılı olacağını düşünüyorum. Her şeyi kendisi yaptı. Biz de ona katkı sağladık." diye konuştu.

Şenol Güneş, milli oyuncunun takımdan ayrılması halinde santrfor transferi yapıp yapmayacaklarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu almak isterim ama transfer ekonomi ile bağlantılı. Kararı başkan verecek. Başkan ve yönetimle konuştum. Takımdaki ödemeler yapılmadan gerçekleşecek transfere karşıyım. Cenk'in transfer parası geldikten sonra, ödemelerden para artarsa oyuncu alacağız. Eğer yetmezse böyle devam etmek isterim. Kadrodaki oyuncuların mutluluğu önemli. Kadroda bir santrfor daha olmasında yarar var. İmkanlar içerisinde oyuncu bakıyoruz. Gelişme olunca konuşuruz."



"2018'den beklentilerimiz var"

Yanlışı ve doğrusuyla 2017 yılında iyi işlere imza attıklarını aktaran Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durum tespiti yapacağız. 2018'den beklentilerimiz var. Yetenekli, zeki ve karakterli oyunculara sahibiz. Şampiyon olmayı düşünen bir takımımız var. Yaptığımız işten heyecan duyuyoruz. Bunun da bize başarı getirmesini bekliyoruz. Hiçbir zaman mazeret üretmedik. Çözümleri öne çıkararak iş yapmak istiyoruz. Dürüstlüğü ön planda tutarak kendimizin ve herkesin keyif alacağı bir oyun oynayacağız. Sevgi, saygı ve fair play önceliğimiz. Büyüklüğümüz sadece sonuçtan değil, sosyal değerlerle birlikte olacak. Dünyaya açılmak zorundayız. Doğru oyuncuları doğru felsefe ile birleştirince başarı geldiğini örneklerle gösterebiliriz. Seyirci iyi futbol izleyerek zevk almak istiyor. Biz de onları mutlu etmek için olağanüstü çalışmalıyız. İkinci yarıda, daha güzel bir futbol yarışı olmasını diliyorum."



"Şampiyon olmak, şampiyon gibi düşünmek ve yaşamaktan geçer"

Şenol Güneş, şampiyon gibi düşünerek ve yaşayarak başarı elde edileceğini belirtti.

Doğru işler yaparak şampiyon olmak istediklerini belirten deneyimli teknik adam, "En iyi oyunu oynamalıyız. Hedefimiz, ilkemiz ve felsefemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Yıldızları seyretmek değil onlarla beraber yaşayan ve yarışan bir takım olmak istiyoruz. Hep geriden bakan değil, yeni yıldızlar çıkararak o dünyada olmak istiyoruz. Şampiyon olmak, şampiyon gibi düşünmek ve yaşamaktan geçer." diye konuştu.

Futbolcuların özgürlüğünün de sorumluluğunun da olacağını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Çizgiyi iyi ayarlamamız gerekiyor. Tesadüfen iş yapıp sonuç almak istemiyoruz. Sahanın sınırları içinde kalacağız ama yaratıcılıkta asla sınır tanımayacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Cesur olacağız. Herkesin takdir ettiği, bizim de gurur duyduğumuz taraftarımızı, her zaman fair play içerisinde yanımızda görmek istiyoruz. Rakiplere saygılı olacağız. En iyi olduğumuzu göstermeye çalışacağız. Medyanın, hem destekleyici hem de denetici olmasını bekliyorum. Polemiğe değil sağduyuya ihtiyaç var. İkinci yarı daha iyi bir dil ve güler yüz kullanarak güzel maçların olduğu bir yarış bekliyorum. Önce güzel futbol sonra şampiyonluk."



"Oyun olarak ilk sezondan daha iyiyiz"

Şenol Güneş, geçtiğimiz 2 sezonun ilk yarıları baz alındığında Beşiktaş'ın topladığı puan ve attığı gol sayısının azalması hakkında ise şunları anlattı:

"Oyun olarak ilk sezondan daha iyiyiz. Daha fazla hamle yaptık ama gol sayımız düştü. İlk yarıda kaybettiğimiz Demir Grup Sivasspor maçı çok önemliydi. O maç alınmalıydı. O maçı kazansaydık her şey elimizde olacaktı. Anderson Talisca ve Oğuzhan Özyakup bu sezon fazla gol atamadı. Ryan Babel devreye girdi. Kayserispor maçında 3 net pozisyonumuz var. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Eksik kaldık ama Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçları oyun olarak puan kaybedeceğimiz müsabakalar değildi. Milli maçlar sonrasında oynadığımız iki karşılaşmayı kaybettik. Milli takımlarına giden oyuncumuz çok. İyi takımsak, şanssızlıkları aşacak yapıda olmalıyız. Daha çok hücum ettik, daha az pozisyon verdik. İkinci yarıda iyi olacağız. Daha iyi gol vuruşları yapacağız."

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Gökhan Töre'nin de durumuna değinen tecrübeli teknik adam, "Gökhan'ın kıkırdak sakatlığı olduğu için sahalara dönmesi uzun sürdü. Henüz çalışmalara başlamadı. Çok yetenekli bir oyuncu. Leicester City'de oynayan Riyad Mahrez'i izlediğimde Gökhan'ın onu geçebileceğini düşünmüştüm. Ama Gökhan uzun zamandır aramızda yok. 15 Ocak'tan sonra çalışmalara başlayabileceğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.



"Demba Ba sakat olmasaydı takımda kalacaktı"

Şenol Güneş, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Demba Ba ile sakat olduğu için devam etmediklerini aktardı.

Forvet transferi yapılması halinde Ba'nın öncelikleri olmadığını vurgulayan Güneş, "Birçok oyuncu var. Demba Ba, sakat olmasaydı takımda kalacaktı. Sakatlık yaşayınca sıkıntı oldu. Şu anki durumunu bilmiyorum. Çok iyi de oynayabilir, hiçbir şey de çıkmayabilir. Risk var. Onun için başka oyuncu düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Nice takımında görev yapan Mario Balotelli hakkında da açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Oyunculuğunu tartışmam. Her oyuncu aynı karakterde olmuyor. Değiştirilebilir oyuncuya uğraşırsın ama aldığım bilgiler onun kendisine ve etrafına zarar vereceği yönünde. Aynı sıkıntıyı Trabzonspor'da görev yaparken Jaja'da yaşamıştım. O yüzden olumlu bakmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, rakip takım oyuncularının Beşiktaş maçlarında vakit geçirmeye yönelik yaptıkları hareketlere çok sinirlendiği şeklindeki bir ifadeye karşılık, "Rakip takım oynamamayı düşünebilir ama hakem görevini yapmalı. Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında son 15 dakikada oyuncular çok vakit geçirdi. Hakemler oyunu hızlandırmalı. Eğer kasıtlı bir şekilde zaman kaybına sebep oluyorlarsa oyunculara sarı kart göstermeliler." şeklinde görüşlerini aktardı.

Trabzonspor'da istikrarlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın efsane oyuncularından teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında da görüş belirten Güneş, "Rıza Çalımbay hak ettiği yerden haksız ayrıldı. Onun karakteri Trabzon kentine uygun. Onu kendim gibi görüyorum. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Kendim gibi olmasını istiyorum." diye konuştu.