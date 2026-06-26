Kadrolar açıklandı! Japonya - İsveç maçının ilk 11'leri ve canlı yayın bilgileri...

2026 Dünya Kupası F Grubu'nda 3. hafta heyecanı yaşanıyor. 4 Puanla 2. sırada bulunan Japonya ve 3 puanla 3. sırada yer alan İsveç'in kozlarını paylaşacağı mücadele saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm ayrıntılar...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kadrolar açıklandı! Japonya - İsveç maçının ilk 11'leri ve canlı yayın bilgileri...
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2026 Dünya Kupası F Grubu maçları kapsamında oynanacak olan Japonya - İsveç maçı açıklanan bilgilere göre bu gece saat 02.00'de başlayacak. Karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Barton yönetecek.

İki takım tarihleri boyunca 4 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların bir tanesinde İsveç kazanırken, üç tanesi beraberlik ile sonuçlandı. Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar bu maçın ardından belli olacak.

JAPONYA - İSVEÇ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

AT&T Stadyumu'nda oynanacak olan Japonya - İsveç maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Japonya grupta oynadığı ilk iki maçta galibiyet ve beraberlik aldı. Grupta 4 puan toplayan Japonya 2. sırada yer alıyor. İsveç ise bir galibiyet ve bir beraberlik ile 3 puan aldı. İsveç güncel olarak grupta 3. sırada bulunuyor.

KRİTİK KARŞILAŞMANIN İLK 11 KADROLARI

Japonya'da kritik karşılaşmada sakatlığı bulunan Takefusa Kubo forma giyemeyecek. İsveç ise tam kadro karşılaşmada sahada olacak.

Japonya - İsveç maçının ilk 11'leri şöyle şekillendi:

Japonya: Suzuki, Ito, Utakura, Seko, Nakamura, Tanaka, Kamada, Sugawara, Maeda, Doan, Ueda

İsveç: Zetterström, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson, Stroud, Ayari, Gudmundsson, Elanga, Gyökeres, Isak

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