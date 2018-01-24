Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü (FGD) Tolunay Kafkas, ABD'de organize edilen, "2018 NSCAA (ABD Ulusal Futbol Antrenörleri Birliği) Kongresi ve Spor Teknolojileri Fuarı"na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü (FGD) Tolunay Kafkas, ABD'de organize edilen, "2018 NSCAA (ABD Ulusal Futbol Antrenörleri Birliği) Kongresi ve Spor Teknolojileri Fuarı"na katıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Philadelphia kentinde 17-21 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve hem antrenör hem de futbolcu gelişimini temel alan kongrede, FGD FIFA/UEFA Teknik Koordinatörü Cezmi Turhan da yer aldı.



NSCAA'nın dünyanın en büyük futbol antrenörleri birliği olduğu belirtilen açıklamada, Kafkas ve Turhan'ın fuardaki aktiviteleri hakkında şu ifadeler kullanıldı:



"Kafkas ve Turhan organizasyonda, e-öğrenme, antrenör eğitimi, genç ve elit futbolcu gelişimi, futbolda yönetim ve liderlik ve futbol yazılımları alanlarındaki gelişmeleri yakından takip etme imkânı buldu. Fuardaki firmalar ve yetkililerle temaslar sağlayan Kafkas ve Turhan, Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün ileriye yönelik projelerinde kullanabilecek ekipman ve sistemlerle ilgili de görüşmeler yaptı."