Kalecilikten teknik direktörlüğe: Efsane eldiven sahaya artık kenardan bakacak

İtalya Serie A ekibi Como’nun 42 yaşındaki tecrübeli kalecisi Pepe Reina, 23 Mayıs Cuma günü oynanacak Como-Inter maçıyla birlikte profesyonel futbol kariyerine resmen veda edecek. Bu karşılaşmanın ardından eldivenlerini asacak olan Reina, antrenörlük kariyerine başlama kararı aldığını duyurdu.

AVRUPA’NIN DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine 2000 yılında Barcelona’da başlayan Reina, özellikle Liverpool’daki performansıyla dünya çapında tanındı. İngiliz kulübünde geçirdiği yıllar boyunca birçok başarıya imza atan Reina, daha sonra Bayern Münih, Milan, Napoli ve Lazio gibi Avrupa devlerinde de forma giydi.

İspanya Milli Takımı formasını 36 kez giyen Reina, özellikle İker Casillas’ın yedeği olarak 2008-2012 yılları arasında İspanya’nın altın çağında önemli bir rol üstlendi. Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Kupası sevinçlerini yaşayan kadrolarda yer aldı.