Kanarya savunmayı Premier League’den çekiyor! Yıldız futbolcu için geri sayım başladı

Geçtiğimiz yaz aylarında PSV Eindhoven’dan bedelsiz olarak ayrılarak Brighton’a katılan Boscagli'nin, İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak, İngiliz temsilcisinde şu ana kadar yalnızca üç maçta forma şansı bulabildi.