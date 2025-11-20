Kanarya savunmayı Premier League’den çekiyor! Yıldız futbolcu için geri sayım başladı
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için İngiltere Premier League takımlarından Brighton & Hove Albion'ın 28 yaşındaki Fransız stoperi Olivier Boscagli'yi radarına aldı.
Sarı-lacivertli kulübün yönetimi, ara transfer penceresinde savunmanın sol bölgesine nitelikli bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Jayden Oosterwolde'ye hem Premier League hem de Serie A ekiplerinden gelen ciddi ilginin, bu adımı kritik bir hâle getirdiği belirtiliyor.
24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilirken, bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde listesinde yer alan Olivier Boscagli ismini yeniden gündemine aldığı kaydedildi.
BRIGHTON İLE KİRALAMA TEMASLARI BAŞLIYOR
Bu sezon Brighton formasıyla lig maçlarında henüz süre alamayan Boscagli'nin durumunu bir fırsat olarak gören Fenerbahçe'nin, İngiliz kulübüyle devre arasında tekrar temasa geçeceği bildirildi.
Brighton cephesinin de, Fransız savunma oyuncusunu kiralamaya olumlu yaklaştığı iddialar arasında.
Geçtiğimiz yaz aylarında PSV Eindhoven’dan bedelsiz olarak ayrılarak Brighton’a katılan Boscagli'nin, İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak, İngiliz temsilcisinde şu ana kadar yalnızca üç maçta forma şansı bulabildi.
Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcu, hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev alabilme yeteneğine sahip.
Fransa Milli Takımı’nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Olivier Boscagli, kulüp kariyeri boyunca çıktığı toplam 218 karşılaşmada 13 gol ve 17 asistlik bir skor katkısı ortaya koydu.